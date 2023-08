BERLUSCONI DAY: DAL 29 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE. CI SARA’ LA FAMIGLIA DEL “PRESIDENTE”

E’ in via di definizione il programma del Berlusconi Day, la manifestazione organizzata dal 29 Settembre al 1 Ottobre a Capaccio-Paestum, per ricordare la figura del fondatore di Forza Italia. E, secondo alcune indiscrezioni, proprio nella prima giornata dell’evento – ovvero il 29 Settembre – a Paestum ci sarà tutta la famiglia Berlusconi al completo, proprio nel giorno del compleanno dell’ex Presidente del Consiglio. Una presenza che, quando si è messa in moto la macchina organizzativa, non sembrava essere scontata. Da definire, invece, il programma dei giorni successivi: per il 30 settembre ed il 1 Ottobre, spazio ai temi politici con l’avvio della campagna elettorale per le Europee e spazio anche alle politiche del governo Meloni con la presenza di big dell’esecutivo.

Dalla prossima settimana le riunioni del gruppo chiamato ad organizzare l’evento, a capo del quale si trova l’ex Consigliere Regionale Ernesto Sica, si faranno piu’ frequenti: e sempre nel corso della prossima settimana a Roma dovrebbe tenersi la conferenza stampa di presentazione della manifestazione in programma a Paestum dal 29 Settembre al 1 Ottobre.