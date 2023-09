BERLUSCONI DAY. IL 29 VIDEO MESSAGGIO DI MARINA, POI AL BANO E DANIELE MASSARO

Comincia a prendere corpo il programma del Berlusconi Day, l’evento in programma a Paestum dal 29 Settembre al 1 Ottobre, per ricordare la figura del fondatore di Forza Italia. Nel corso della riunione della Direzione Regionale di ieri, a Napoli, pare che sia giunta la conferma che per la prima giornata di Paestum ci sarà un video messaggio di Marina Berlusconi, ma anche le testimonianze di alcuni esponenti del mondo dello spettacolo – come Al Bano – e dello sport – come l’ex attaccante del Milan dei record Daniele Massaro.

Secondo quanto dichiarato dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, in una intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, la Campania sarà il fiore all’occhiello di tutta Italia, la Regione nella quale Forza Italia punta ad ottenere il miglior risultato a livello nazionale per le prossime europee del 9 Giugno 2024.