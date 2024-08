BRUCELLOSI, LA NOMINA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO BOCCIA L’OPERATO DELL’ASSESSORE CAPUTO

E’ l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo il primo ad essere colpito, sotto il profilo politico, dalla nomina del Commissario di Governo per la Brucellosi in tutta la Regione: una decisione, ufficializzata nella giornata di ieri, che parte dalla necessità di intervenire, con fondi e poteri straordinari, dove, invece, da anni, la politica regionale ha sbagliato, facendo poco o nulla. Per Caputo si tratta di una pesante bocciatura, anche perchè giunta in un settore, quello degli allevatori bufalini, che rappresenta un pilastro molto solido dell’economia regionale, soprattutto in Provincia di Caserta.

