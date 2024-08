REGIONALI 2025. MICHELE CAMMARANO (M5S) DICE NO ALLA CANDIDATURA PER IL TERZO MANDATO

Michele Cammarano, Consigliere Regionale uscente del Movimento 5 Stelle, non è disponibile per una nuova candidatura al Consiglio Regionale, in occasione della scadenza elettorale del 2025. Per Cammarano, quella del 2025, sarebbe la terza candidatura e, dunque, nel pieno rispetto della regola dei due mandati consecutivi, il Presidente della Commissione Speciale Aree Interne avrebbe già annunciato la sua volontà di rimanere fuori dalla competizione elettorale, ma comunque in campo per sostenere i candidati e le candidate del Movimento 5 Stelle.

Michele Cammarano, per due volte eletto Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle con la candidatura a Presidente di Valeria Ciarambino, è uno dei nomi storici del M5S della provincia di Salerno.