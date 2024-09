CACCIA IN CAMPANIA. CARPENTIERI (FDI): “ACCOLTE NOSTRE RICHIESTE CON PIANO FAUNISTICO 2024-2029”

“Finalmente la Regione Campania ha ascoltato le nostre richieste e quelle di migliaia di cacciatori di tutta la Regione: nella Commissione Agricoltura abbiamo approvato il Piano Faunistico 2024-2029, uno strumento che consentirà a tutto il mondo venatorio, per i prossimi anni, di pianificare l’attività sull’intero territorio della Regione Campania.”

Lo annuncia il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Gli appelli che, dopo l’ennesimo ricorso al Tar perso sul Calendario Venatorio 2024, avevamo lanciato al Presidente ed all’Assessore al ramo, sono stati, per fortuna, accolti e con il nuovo Piano che, venerdi’ 6 Settembre arriverà in Consiglio Regionale per la sua definitiva approvazione, Fratelli d’Italia ha dimostrato di essere, sempre, al fianco dei cacciatori e di tutte le aziende la cui economia ruota attorno al mondo della Caccia in Campania.