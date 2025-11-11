CAMMARANO E MOLINARO (M5S) INAUGURANO IL COMITATO ELETTORALE DI AGROPOLI

Si terrà domani, mercoledì 12 novembre, l’inaugurazione del Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle ad Agropoli, un appuntamento fondamentale in vista delle Elezioni Regionali della Campania del 23 e 24 novembre 2025. L’evento, in programma alle ore 18:30 in Piazza Giovanni XXIII, segnerà l’avvio ufficiale della campagna elettorale del M5S a sostegno della candidatura di Roberto Fico Presidente, e vedrà la partecipazione di Michele Cammarano e Iolanda Molinaro, tra i principali protagonisti del Movimento nella provincia di Salerno.

In queste settimane si respira un entusiasmo crescente tra cittadini e attivisti del Movimento 5 Stelle, che continua a rafforzare la propria presenza in tutto il territorio campano. “Stiamo vivendo giorni di grande energia e partecipazione – dichiarano congiuntamente Michele Cammarano e Iolanda Molinaro –. In ogni incontro, in ogni piazza, sentiamo la voglia dei cittadini di tornare protagonisti, di costruire insieme un futuro fondato sulla giustizia sociale, sull’ambiente e sulla buona politica. Con Roberto Fico Presidente vogliamo dare alla Campania una guida onesta, competente e vicina alle persone.”

Durante l’incontro verranno illustrati i punti chiave del programma del Movimento 5 Stelle per la Campania: sostenibilità ambientale, tutela del territorio, sanità pubblica, mobilità e sostegno alle piccole e medie imprese. La scelta di Agropoli, porta del Cilento, simboleggia l’impegno del M5S per una Campania che valorizzi le sue eccellenze naturali e culturali, promuovendo uno sviluppo turistico e infrastrutturale equilibrato e rispettoso dell’ambiente.

Il nuovo Comitato Elettorale sarà un punto di incontro e di ascolto per tutti i cittadini che vogliono partecipare attivamente alla costruzione di una Campania più verde, solidale e trasparente.

“Il nostro obiettivo – concludono Cammarano e Molinaro – è quello di restituire alla politica il suo vero significato: servizio, responsabilità e amore per la nostra terra.”