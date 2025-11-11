LUCIA VUOLO (LEGA): “SIAMO UN PARTITO NAZIONALE, BASTA CON POLEMICHE STERILI”

«Basta con le critiche alla Lega», dichiara Lucia Vuolo, ex europarlamentare e candidata alle prossime elezioni regionali in Campania per la provincia di Salerno. «Il nostro è ormai un partito nazionale, presente e radicato anche al Sud e in Campania, una terra storicamente e fortemente legata al proprio territorio e ai suoi valori».

Vuolo sottolinea come «l’opposizione continui con il solito format vessatorio», dimenticando però che «la Lega è oggi una forza di governo nazionale, stabile e in costante crescita di consenso».

La candidata rivolge poi un appello diretto agli elettori: «Ai cittadini campani, e in particolare a quelli di Salerno e provincia, dico di non lasciarsi ingannare. Datemi fiducia, e dopo il 24 novembre vedrete il mio impegno totale per il nostro territorio e per le nostre comunità».

