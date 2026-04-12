CAMPAGNA, COMUNALI 2026. ADELE AMORUSO ED IL SOGNO DI ESSERE LA PRIMA DONNA SINDACO

Quattro liste civiche e l’obiettivo di diventare la prima donna ad indossare la fascia di Sindaco del Comune di Campagna. Sono ore di grande lavoro ed impegno per Adele Amoruso, la vera novità della campagna elettorale che porterà il centro della Provincia di Salerno all’appuntamento con le urne il 24 ed il 25 Maggio. Una esperienza già maturata come Consigliere Comunale e come Assessore del Comune di Campagna, Adele Amoruso sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per iniziare la sua campagna elettorale sul vasto territorio del centro che, dopo le recenti esperienze amministrative, cerca, di sicuro, un volto nuovo, giovane ed affidabile per la guida dell’Amministrazione Comunale.

Una donna alla guida del Comune di Campagna ? E’ questo il traguardo per il quale stanno già iniziando a correre i candidate e le candidate che sostengono il nome di Adele Amoruso.