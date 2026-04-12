PROVINCIALI 2026. DA LUNEDI’ 13 A MARTEDI’ 14 APRILE IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE

Sono necessarie 300 firme di sindaci e di consiglieri comunali per il deposito della candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno: da lunedì 13 Aprile a martedi’ 14 gli Uffici Elettorali di Palazzo Sant’Agostino resteranno aperti per ricevere, con ogni probabilità, due candidatura alla carica di Presidente. La prima, sostenuta dal Centro Sinistra ed in modo particolare dal Partito Democratico, sarà quella di Geppino Parente, Sindaco del Comune di Bellosguardo, individuato come il successore di Enzo Napoli per la carica piu’ importante di Palazzo Sant’Agostino. La seconda, invece, che ha messo insieme tutti i partiti di Centro Destra, sarà quella di Pasquale Aliberti, esponente di Forza Italia e Sindaco di Scafati. Il voto è in programma per il prossimo 4 Maggio con le urne che resteranno aperte dalle 8:00 alle 20:00.

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