PROVINCIALI 2026. IL CENTRO DESTRA DEPOSITA LA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL SINDACO PASQUALE ALIBERTI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
Questa mattina, presso la sede della Provincia di Salerno, abbiamo formalizzato la candidatura per le elezioni provinciali del centrodestra, insieme a Forza Italia, Lega e Noi Moderati, a sostegno del candidato presidente, il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti.
Un segnale chiaro di unità e responsabilità da parte di una coalizione che sceglie di stare insieme per offrire alla Provincia di Salerno una guida seria, credibile e radicata nei territori.

Lo scrive la Coordinatrice Provinciale di Fratelli d’Italia Imma Vietri. 

Un ringraziamento ai dirigenti e agli amministratori per il lavoro svolto e per le sottoscrizioni che hanno reso possibile questo passaggio. Senza il loro impegno, tutto questo non sarebbe stato possibile.
Avanti, insieme, per costruire un’alternativa solida e dare finalmente risposte concrete ai nostri territori.

Related Posts

Aprile 12, 2026

PROVINCIALI 2026. DA LUNEDI’ 13 A MARTEDI’ 14 APRILE IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE

Aprile 12, 2026

CAMPAGNA, COMUNALI 2026. ADELE AMORUSO ED IL SOGNO DI ESSERE LA PRIMA DONNA SINDACO

Aprile 12, 2026

ANGRI, COMUNALI 2026. PEPE, MAZZOLA, MAURI E SCOPPA I NOMI IN CORSA PER IL DOPO FERRAIOLI