PROVINCIALI 2026. IL CENTRO DESTRA DEPOSITA LA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL SINDACO PASQUALE ALIBERTI

Un segnale chiaro di unità e responsabilità da parte di una coalizione che sceglie di stare insieme per offrire alla Provincia di Salerno una guida seria, credibile e radicata nei territori.

Lo scrive la Coordinatrice Provinciale di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

Un ringraziamento ai dirigenti e agli amministratori per il lavoro svolto e per le sottoscrizioni che hanno reso possibile questo passaggio. Senza il loro impegno, tutto questo non sarebbe stato possibile.