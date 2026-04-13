COMUNE DI SARNO. APPROVATO IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO: ECCO LE NOVITA’

Approvato il progetto d’intervento per la realizzazione del Distretto Urbano del Commercio (DUC), un piano dal valore complessivo di 227.009,89 euro volto a valorizzare e rilanciare il commercio di prossimità, le attività di vicinato e a migliorare la vivibilità degli spazi urbani.

Il progetto punta a creare un ecosistema urbano in cui le attività produttive possano sostenersi reciprocamente attraverso eventi, innovazione tecnologica e interventi di arredo urbano, contribuendo a rendere la città un polo attrattivo capace di coniugare economia locale, cultura e turismo. L’Amministrazione Comunale ha candidato il progetto a un finanziamento della Regione Campania. Il bando regionale prevede un contributo massimo di 170.000,00 euro, mentre la restante parte sarà cofinanziata dal Comune di Sarno con una quota di 57.009,89 euro.



Nello specifico, il progetto, che, oltre al Comune di Sarno e al Comitato di Distretto, coinvolge le associazioni partner firmatarie dell’accordo, Confcommercio Campania, Confesercenti Campania e l’Associazione Commercianti Sarnesi, prevede interventi di riqualificazione e miglioramento del decoro urbano, nonché la digitalizzazione degli spazi commerciali di Piazza Marconi, Via Onofrio Tortora, Via Piave e Via Roma.

Gli interventi includono il completo rifacimento dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di nuova illuminazione a LED e di un moderno sistema di videosorveglianza.

Accanto agli interventi strutturali, il progetto prevede anche iniziative di animazione territoriale con eventi artistici e un programma di formazione e accompagnamento rivolto agli operatori commerciali. In particolare, saranno attivati workshop e laboratori su strumenti digitali, marketing territoriale, gestione della presenza online ed esperienze di acquisto, con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli esercenti e sostenere la competitività del tessuto commerciale locale.

“Abbiamo presentato la candidatura di questo progetto al finanziamento regionale, affiancandola a una quota di cofinanziamento comunale”. Ha detto il Sindaco Francesco Squillante. “Si tratta di un percorso costruito in maniera condivisa, insieme al Distretto del Commercio e ai partner del territorio – Confcommercio Campania, Confesercenti Campania e l’Associazione Commercianti Sarnesi – nella convinzione che lo sviluppo passi dal coinvolgimento e dalla collaborazione tra istituzioni, operatori di categoria e le associazioni”.

È inoltre previsto un piano di promozione del “Brand Sarno”, volto a dotare il DUC di una forte identità online attraverso un portale web orientato al marketing territoriale, capace di aggregare l’offerta degli esercizi di vicinato.