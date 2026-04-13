NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: “AUGURI DI BUON LAVORO AL PROCURATORE CAPO CANNAVALE”

Si è insediato il nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Luigi Alberto Cannavale, nominato

all’unanimità dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nel marzo 2026. Magistrato di lunga e consolidata esperienza, il dott. Cannavale ha ricoperto in precedenza il ruolo di Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Salerno ed è stato

impegnato per anni nella Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, distinguendosi per l’attività investigativa in materia di criminalità organizzata, reati economici e contro la pubblica amministrazione.

Nel corso della sua carriera ha coordinato importanti inchieste nell’Agro Nocerino-Sarnese, con particolare riferimento ai clan Fezza-De Vivo, Giuliano, Di Paolo e Cuomo, oltre a seguire procedimenti complessi nei distretti giudiziari di Napoli e Salerno. La nomina, avvenuta con voto unanime da parte del plenum del CSM, conferma il profilo di alto livello del nuovo Procuratore e rappresenta un segnale importante di attenzione istituzionale nei confronti del presidio di legalità rappresentato dalla Procura di Nocera Inferiore.

​“ Accogliamo con grande senso di responsabilità e fiducia la nomina del dott. Luigi Alberto Cannavale alla guida della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore . – dichiara il Sindaco Paolo De Maio – Il suo profilo di alto livello e la significativa esperienza maturata nel