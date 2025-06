CAPACCIO PAESTUM. 5 CONSIGLIERI ELETTI CON GAETANO PAOLINO AD UN PASSO DA FORZA ITALIA

Sono almeno 5 i consiglieri comunali di Capaccio Paestum, eletti nelle liste civiche del neo Sindaco Gaetano Paolino, pronti ad aderire – a quanto si apprende già nelle prossime ore – a Forza Italia, con una operazione condotta, direttamente, dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello. Secondo le indiscrezioni che giungono dal Comune di Capaccio Paestum i consiglieri Quaglia, Renna, Giuliano, Grazioso e Eustachio Voza, reduci dalla campagna elettorale che ha visto Gaetano Paolino vincere al primo turno, sono decisi ad aderire a Forza Italia, anche in vista delle prossime elezioni regionali, per sostenere un nome del territorio all’interno della lista del partito degli azzurri. A condurre l’operazione, insieme a Martusciello, anche il Vice Coordinatore Regionale Pasquale Aliberti che, nel corso della campagna elettorale per le Comunali 2025, non ha mai fatto mancare il suo sostegno ai consiglieri che si apprestano ad aderire a Forza Italia.

