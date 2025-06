REGIONALI IN CAMPANIA. TUTTI IN ATTESA DELL’INCONTRO TRA DE LUCA E SCHLEIN

Manca solo la foto della stretta di mano a sancire quella che, oramai, pare una pace annunciata. Tra Vincenzo De Luca ed Elly Schlein scoppia una tregua in vista delle prossime elezioni Regionali: il Governatore della Campania non strappera’ con il centro sinistra, ingoiando il boccone amaro di una candidatura a 5 Stelle, mantenendo, pero’, un controllo relativo sulla composizione delle liste del Pd e sulla presentazione di una lista civica A TESTA ALTA. C’è, poi, anche altro perchè De Luca non si limiterà a chiedere la partecipazione alle Regionali ma, in caso di vittoria, richiederà per se una delega importante – come quella alla Sanità – ma anche un ruolo politico di primo piano – come quello di Vice Presidente. L’incontro si terrà a breve, ma, probabilmente, dopo la celebrazione del Referendum e dei ballottaggi di domenica 8 e lunedi’ 9 Giugno.

