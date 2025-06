ROBERTO FICO A SALERNO IL 5 GIUGNO PER LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA REFERENDARIA

Il candidato in pectore alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico, Presidente del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle, il prossimo 5 giugno, insieme ad altri esponenti del centro sinistra, a cominciare da Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra, sarà a Salerno, per la chiusura della campagna per i SI ai referendum.

L’appuntamento con Roberto Fico è in una della piazze storiche della sinistra salernitana: nella zona orientale della Città, Piazza Caduti di Brescia dove a partire dalle 18:00, sul palco si alterneranno gli interventi di diversi esponenti del centro sinistra, a cominciare, proprio, dal Presidente Roberto Fico.