CAPACCIO PAESTUM AL VOTO TRA L’INCUBO SCIOGLIMENTO ED IL DUBBIO AFFLUENZA

Si aprono i seggi a Capaccio Paestum per la scelta del nuovo Sindaco, dopo i 6 anni di guida Franco Alfieri, conclusi, ad inizio anno, con le dimissioni dell’ex Presidente della Provincia di Salerno, per il coinvolgimento in una inchiesta giudiziaria che ha creato un vero e proprio terremoto nel centro del Cilento. Tra l’incubo per lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche ed i dubbi sull’affluenza, a giocarsi la carica di Sindaco di Capaccio Paestum sono in tre: Gaetano Paolino, Simona Corradino e Carmine Caramante. Una sfida che, negli ultimi 15 giorni, ha visto i tre aspiranti sindaco riempire le piazze di Capaccio Paestum, per spiegare ai cittadini che potranno andare al voto fino alle 15 di lunedi’ 26 Maggio, la loro idea per i prossimi 5 anni di governo cittadino. Intanto, per la prima volta nella storia della Provincia di Salerno, un Comune andrà al voto con la Commissione d’Inchiesta, nominata dal Ministero dell’Interno, al lavoro all’interno degli uffici comunali, per verificare se ci siano o meno gli elementi per lo scioglimento.

