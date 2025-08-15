CAPACCIO PAESTUM. ATTESA LA DECISIONE DEL MINISTERO DOPO COMMISSIONE DI ACCESSO

Il 18 Agosto scadranno i 90 giorni, previsti come termine minimo dalla normativa, per la relazione della Commissione di Accesso, nominata, a maggio di quest’anno, dal Ministero dell’Interno per valutare la opportunità o meno di procedere allo scioglimento dell’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum. A rimanere in attesa il Sindaco Gaetano Paolino, eletto alle Comunali dello scorso Giugno, ma anche una intera comunità che potrebbe ritrovarsi, a pochi mesi dalla tornata elettorale, di nuovo con un commissario a Palazzo di Città e con un lungo periodo di gestione tecnico-amministrativa della macchina comunale.
La relazione della Commissione di Accesso, una volta ultimata, verrà inviata al Ministero dell’Interno che, a sua volta, procederà, in caso di esito negativo, a redigere un decreto che sarà proposto alla prima seduta utile del Consiglio dei Ministri.