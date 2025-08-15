CLASSIFICA GRADIMENTO SINDACI. PRIMO LEPORE (BOLOGNA), QUINTO IL SINDACO DI NAPOLI MANFREDI

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente Nazionale dell’Anci, è quinto, nella classifica nazionale, redatta da Affari Italiani, per indice di gradimento tra i Sindaci italiani, con una percentuale del 55,4%, stabile rispetto alla rilevazione dello scorso anno. Al primo posto della classifica c’è Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, spicca in seconda posizione il sindaco di Roma Roberto Gualtieri con il 56,9%. Terzo Massimo Zedda (Cagliari) con il 56,2%.

Per Gaetano Manfredi, eletto nel 2021 e dunque, verso la fine del suo primo mandato, il primo del Sud Italia, considerata la posizione ottenuta dalle altre città come Bari e Palermo, rispettivamente al nono e decimo posto con i primi cittadini Leccese e Lagalla.