CLASSIFICA GOVERNATORI. AI PRIMI TRE POSTI I LEGHISTI ZAIA, FEDRIGA E FONTANA

Sono tutti del Nord e sono tutti esponenti della Lega di Matteo Salvini i primi tre Presidenti di Regione, per indice di gradimento, nella classifica redatta dal sito affariitaliani, in occasione delle festività di Ferragosto. Un riconoscimento importante per la Lega ma anche per le amministrazioni del Nord Italia, visto che per trovare il primo Governatore del Sud bisogna arrivare alla sesta posizione, con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, preceduto nella speciale classifica anche da De Pascale (Emilia Romagna) e Bucci Liguria.

Luca Zaia, presidente della regione Veneto, si conferma il Governatore più amato dagli italiani con un consenso ancora in crescita al 67,9%. E’ il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21. Al secondo posto come fiducia Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, con 63,1%. A completare la tripletta leghista, in terza posizione Attilio Fontana, presidente della Lombardia, con il 60,7%.