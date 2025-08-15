REGIONALI IN CAMPANIA. MASTELLA BENEDICE FICO MA ATTACCA DE LUCA: “TIENE IN OSTAGGIO IL CENTRO SINISTRA”

Un Clemente Mastella che non ti aspetti, pronto a benedire la candidatura targata M5S di Roberto Fico e deciso ad attaccare il Presidente della Regione Vincenzo De Luca che “tiene in ostaggio il centro sinistra della Campania, per questioni personali e non politiche”. In una lunga intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno il Sindaco di Benevento, già Ministro della Giustizia, traccia un quadro politico della vigilia delle Regionali in Campania, in programma per la fine del mese di Novembre.
“Roberto Fico”, sottolinea Mastella, “è una candidatura autorevole che non puo’ essere valutato come uno che passava li’ per caso”.
Poi i fendenti sferrati al Presidente della Regione De Luca che “tiene in ostaggio l’intero centro sinistra della Campania, solo perchè deve decidere il futuro segretario regionale del Partito Democratico. Tutto questo ai cittadini della Campania non interessa, sono schifati”