CAPACCIO PAESTUM. GAETANO PAOLINO E’ IL NUOVO SINDACO: IL SUCCESSORE DI FRANCO ALFIERI

Con oltre il 55% dei consensi Gaetano Paolino è il nuovo Sindaco di Capaccio Paestum. Vince al primo turno l’avvocato amministrativista che, nelle sue liste, è riuscito a far confluire la maggior parte degli ex amministratori, eletti appena un anno fa con l’ex Sindaco Franco Alfieri. Per Paolino in Consiglio Comunale ci saranno 10 consiglieri mentre i restanti 6 andranno alle opposizioni con Simona Corradino, forte di un risultato superiore al 30% e con Carmine Caramante che ha, di poco, superato la soglia del 10%. Da domani, dunque, partirà l’avventura amministrativa e politica di Gaetano Paolino al Comune di Capaccio Paestum con la spada di Damocle della commissione di accesso, nominata ed inviata dal Ministero dell’Interno, che entro la fine di Agosto dovrà inviare la relazione finale dalla quale dipenderà l’eventuale scioglimento dell’amministrazione comunale e la nomina di un commissario che, per almeno 18 mesi, potrebbe guidare il Comune del Cilento.

