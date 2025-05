REGIONALI 2025. DE LUCA E LA CORSA IN SOLITARIO: DUE CIVICHE E DUE PARTITI IN COALIZIONE

A Testa Alta e Campania Libera come liste civiche, quella del Partito Socialista Italiano e di un altro partito per affrontare in solitario, rispetto al campo largo, le prossime elezioni Regionali in Campania. Sembra, ad oggi, questo lo schema di De Luca che è sempre piu’ lontano dal Partito Democratico di Elly Schlein che, dopo aver incassato le vittorie di Genova e di Ravenna, non sembra avere alcuna voglia di scendere a patti con il Presidente della Regione Campania. Ed allora De Luca, proprio in queste ore, sembra intenzionato a stringere i tempi ed a chiudere gli accordi con i partiti per mettere in campo, già da fine giugno, una proposta politica ed elettorale che avrà il suo riferimento, con ogni probabilità, sul nome dell’attuale assessore regionale alla scuola Lucia Fortini.

Share on: WhatsApp