CARLO CALENDA ALLERTA I TERRITORI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME PER AZIONE

Da questa mattina la chat dei gruppi dei dirigenti provinciali di Azione è, letteralmente, impazzita: dopo la decisione di ieri pomeriggio di lasciare la coalizione del Partito Democratico, è iniziata la raccolta delle firme per la presentazione del simbolo e delle liste. Non c’è molto tempo, anzi: il tutto deve concludersi entro il 14 Agosto quando verranno presentati i simboli e le coalizioni, prima della presentazione delle liste dei candidati. Il traguardo è quello delle 50.000 firme che devono essere raccolte, pero’, in maniera omogenea su tutto il territorio del Paese, provincia per provincia, con appositi moduli.

