CARLO CALENDA DA NAPOLI CRITICO CON DE LUCA: “VORAGINI APERTE PER SANITA’ E SCUOLA”

Altro che sostegno incondizionato al Presidente De Luca: da Napoli, in occasione della convention di Azione, il leader del partito Carlo Calenda lancia una serie di frecciate al Governatore della Campania, aprendo un nuovo fronte tra De Luca ed Azione che, tra l’altro, al momento, non ha neppure un proprio rappresentante all’interno della Giunta Regionale.

“Il terzo mandato non cambia la vita di nessuno. Come arrivare alla fine del mandato questo ci interessa”. Così Carlo Calenda leader di Azione, a margine di un evento a Napoli risponde ad una domanda di un giornalista il quale le chiedeva un parere sul terzo mandato. “Prima del terzo mandato, – continua – oggi sono uscite una serie di proposte soprattutto sul tema che a noi sta carissimo che è quello della sanità, sul quale abbiamo lavorato prima del Covid e in Campania c’è una situazione davvero drammatica. Quindi io mi concentrerei su questo tema”. “Io De Luca lo conosco da tempo, l’ho visto lavorare a SALERNO, è capace di fare accadere le cose anche se poi ha un aspetto comunicativo che è diverso. Sulla regione delle cose sono state fatte bene. Ad esempio ha lavorato molto bene con me quando io ero ministro dello Sviluppo economico sui contratti di programma e su altre cose mi pare che la Campania abbia ancora delle voragini aperte, in particolare sul tema della sanità e scuola” conclude.