CARLO CALENDA DAL CONGRESSO DI AZIONE: “NO A CAMPO LARGO, M5S ANDREBBE CANCELLATO”

Chiunque sostenga che esiste la pace senza la forza o è un ignorante che non conosce la storia o è un pusillanime che vuole lucrare sul voto delle persone. Perché non stiamo nel campo largo? Perché l’unico modo per avere a che fare che con il M5s è cancellarlo”. Così Carlo Calenda al congresso di Azione. E si rivolge agli “amici del Pd: ponetevi quindi voi il problema perché siete nel campo largo”. Calenda parla poi della presenza della premier Giorgia Meloni al congresso: “Siamo messi maluccio se mi hanno chiesto di questa apertura a destra… Ma quale apertura? Ma come funziona questa democrazia, non si parla con l’avversario perchè è un nemico? Se funziona così la democrazia l’abbiamo già persa”.

