IL COMUNE DI POSTIGLIONE PRONTO AD OSPITARE SFOLLATI PER EMERGENZA VESUVIO

“Di fronte alla minaccia di una catastrofe naturale, abbiamo il dovere di offrire ospitalità e accoglienza al popolo vesuviano”. Con queste parole, il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo, ha commentato l’emergenza abitativa legata a un possibile evento sismico nell’area vesuviana.

Nella mattinata di ieri, presso l’aula consiliare di Palazzo di Città, il Comune di Postiglione ha ospitato un primo incontro informativo, alla presenza dei sindaci, assessori e tecnici rappresentanti dei comuni di Castelnuovo di Conza con il sindaco Onorato Francione, Serre con l’assessore Gemma Luciani, Sicignano degli Alburni e Postiglione con tecnici e giunta. All’incontro ha partecipato anche l’Avv. Pierluigi Aliperta, in rappresentanza dell’On. Alessandro Caramiello, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori.

Al centro della discussione, la verifica delle condizioni e delle disponibilità dei comuni dell’entroterra della Valle del Sele e degli Alburni – territori caratterizzati da un forte spopolamento – per accogliere, attraverso specifiche iniziative, le famiglie napoletane in fuga in caso di emergenza sismica. Il progetto si inserisce nel piano di evacuazione promosso dalla Fondazione Convivenza Vesuvio.

“Postiglione è il paese dell’accoglienza” – ha dichiarato il sindaco Cennamo – “Ospitare le famiglie napoletane non è solo un atto di solidarietà, ma anche un’opportunità per il ripopolamento dei centri storici abbandonati e dei piccoli borghi”.

“A Castelnuovo di Conza e nell’Alto Sele- ha detto il sindaco del Comune di Castelnuovo di Conza, Onorato Francione- conosciamo la sofferenza di dover affrontare quella che è l’emergenza sisma. Il nostro territorio insieme ai comuni dell’Alta Valle del Sele fu devastato dal terremoto del 1980 e oggi, che i nostri conterranei vesuviani hanno bisogno di aiuto, noi siamo pronti a rispondere all’emergenza abitativa”.

Share on: WhatsApp