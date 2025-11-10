CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA): UN LUNGO FINE SETTIMANA ELETTORALE SUL TERRITORIO

Un fine settimana intenso e ricco di appuntamenti ha visto protagonista Carmela Zuottolo, già sindaco di San Marzano sul Sarno e candidata alle prossime elezioni regionali nella lista di Forza Italia. Dalla visita del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, venerdì a Sarno, all’incontro “La Salerno che riparte, la Campania che vogliamo” al Novotel di Salerno tenutosi sabato, fino all’aperitivo elettorale domenicale di San Marzano sul Sarno, la Zuottolo ha partecipato attivamente a momenti di dialogo e confronto con cittadini, istituzioni e imprenditori del territorio.

A Sarno, nella zona industriale di via Ingegno, l’incontro con il ministro Bernini e con gli esponenti azzurri Tullio Ferrante, Fulvio Martusciello e Roberto Celano ha rappresentato un’occasione per riflettere sul valore dell’impresa e sull’importanza di credere nello sviluppo locale.

“Ascoltare chi ogni giorno investe, crea lavoro e crede nel futuro della Campania – ha dichiarato Carmela Zuottolo – è il modo più autentico per ricordarci da dove ripartire davvero: dalle persone, dal loro coraggio e dalla loro voglia di costruire. È accanto a loro che voglio essere, con la stessa determinazione di sempre”.

Il giorno successivo, al Novotel di Salerno, Zuottolo ha preso parte all’incontro promosso dal Sottosegretario Tullio Ferrante, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti di Forza Italia tra cui Maurizio Gasparri e Pino Bicchielli. L’evento ha posto al centro le sfide della provincia di Salerno e le prospettive di rilancio economico e amministrativo della Campania.

“La nostra forza – ha aggiunto Zuottolo – è la concretezza. Forza Italia sta dimostrando di essere il partito del fare, quello che ascolta i territori e li accompagna nella crescita. Dobbiamo unire le energie migliori per una Campania più efficiente, moderna e vicina ai cittadini”.

Il weekend si è concluso domenica mattina con un aperitivo elettorale al ristorante Malaga di San Marzano sul Sarno, insieme all’onorevole Tullio Ferrante e all’onorevole Guido Milanese, in un clima di partecipazione e dialogo con la comunità marzanese.

“San Marzano sul Sarno e l’Agro sono la mia casa – ha concluso Carmela Zuottolo – e qui voglio continuare a impegnarmi per portare in Regione la voce di chi lavora, di chi produce, di chi non smette di credere in una Campania che cresce e si fa rispettare”.

Un percorso fatto di ascolto, passione e visione condivisa che, evento dopo evento, consolida il legame tra Carmela Zuottolo e il suo territorio, in vista della prossima sfida elettorale.