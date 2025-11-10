PROVINCIA DI SALERNO. A NOCERA INFERIORE POSA PRIMA PIETRA NUOVI ISTITUTI SCOLASTICI

Inaugurata questa mattina, alla presenza dei Consiglieri Provinciali delegati Martino D’Onofrio e Annarita Ferrara e del Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, la posa della prima pietra dei lavori di costruzione della nuovissima palestra scolastica che servirà tre Istituti di Istruzione Superiore, il Giambattista Vico, il Galizia e il Marconi di Nocera Inferiore. I lavori, che ammontano a circa 3 milioni di euro, sono finanziati dal PNRR e prevedono una stretta sinergia fra gli Enti. Un passo avanti verso la realizzazione di nuove strutture dotate di impianti moderni nella provincia di Salerno, che consentirà di fruire al meglio dei plessi da parte di corpo docente e studenti, anche dal punto di vista sportivo-didattico.

La struttura in questione sarà un punto di riferimento per la Città di Nocera Inferiore e per l’intero comprensorio dell’Agro Nocerino Sarnese.

