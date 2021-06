CASALEGGIO E M5S: GUERRA ALL’ULTIMO SANGUE, ORA IN BALLO C’E’ IL SIMBOLO

E non finisce qui: dopo la delibera del Garante per la Privacy che ha invitato la Casaleggio Associati a consegnare ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle l’elenco degli iscritti alla piattaforma Rousseau, adesso la contromossa di Davide Casaleggio è quella di blindare l’uso del logo del Movimento 5 Stelle a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Una guerra destinata a proseguire ed a rendere sempre piu’ complicato l’inizio dell’attività da leader politico del Movimento dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La battaglia legale è appena agli inizi, almeno per quanto riguarda l’utilizzo del logo: siamo alla vigilia della campagna elettorale per le prossime amministrative ed i candidati del M5S non hanno, neppure, la certezza di poter utilizzare il tradizionale simbolo del M5S.

