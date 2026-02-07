CASERTA. STEFANO LOMBARDI E’ IL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO

Si chiude, per il Pd della Provincia di Caserta, il lungo periodo di Commissariamento: da questa mattina Stefano Lombardi è il nuovo segretario Provinciale del Partito Democratico. Eletto per acclamazione, Lombardi, che prende in mano le redini del partito dopo la fase commissariale guidata dalla senatrice Camusso, dovrà affrontare una serie di sfide importanti, a cominciare dalle Provinciali di metà marzo in Provincia di Caserta.

Alla celebrazione del Congresso Provinciale ha preso parte, tra gli altri, anche il Segretario Regionale del Pd Piero De Luca: ”

E un sentito ringraziamento a Susanna Camusso per il lavoro svolto come commissaria in questi anni.

L’elezione di Stefano rappresenta un passaggio importante per il rilancio e rafforzamento dell’azione politica e organizzativa in un territorio così importante e ricco di straordinarie potenzialità.