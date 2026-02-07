PASQUALE ALIBERTI (FORZA ITALIA): “PROVINCIA DI SALERNO, SUBITO LE ELEZIONI PER IL NUOVO PRESIDENTE”

“Dopo le dimissioni anomale, rispetto alle quali credo che si debba ancora accertare tutta la verità per capire se vi sono stati o meno pressioni sul Sindaco di Salerno e Presidente della provincia Vincenzo Napoli, il governo convochi subito le elezioni per la nomina del nuovo Presidente.

Non possiamo prestarci ai giochi di prestigio del centrosinistra e di Vincenzo de Luca. La provincia non può essere governata da un consigliere comunale diventato consigliere provinciale, perché la legge non gli consente di avere i poteri che erano invece in capo a Napoli, eletto in modo democratico pur con un sistema elettorale che non condivido. “

Lo scrive, in una nota, Pasquale Aliberti, Sindaco di Scafati e Consigliere Provinciale di Forza Italia.

Il governo non può essere complice di una gestione della provincia che serve solo a dare spazio agli uomini e alle donne che facevano parte dell’entourage dell’ex Presidente della Regione che oggi, senza poltrone e spazi di potere da occupare hanno bisogno della provincia per costruire la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative a Salerno e nelle città che saranno chiamate al voto.

Bisogna assolutamente fermarli! Da capogruppo di Forza Italia, Lega e Noi Moderati metterò in campo ogni azione affinché non venga concesso al vicepresidente di svolgere le stesse azioni e di avere le stesse competenze di chi oggi non c’è più in quel ruolo. Questo nel rispetto della legge Delrio e affinché Salerno non sia ancora una volta una Repubblica a sé con regole proprie che non hanno alcun rispetto di ciò che ha previsto il parlamento con la modifica delle elezioni di secondo livello nel 2014.

In assenza di azioni da parte del governo in questa direzione chiederò un consiglio comunale speciale per fermare ogni azione dell’attuale vicepresidente della provincia che è un semplice consigliere comunale e in quanto tale siede tra i banchi del consiglio provinciale. Non possiamo sottostare ai giochi di potere o di equilibrio del PD qui in Provincia di Salerno e credo che su questa vicenda il prefetto, la procura ma soprattutto il governo debba esercitare la propria azione”.