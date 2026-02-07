AVELLINO, COMUNALI 2026. IL CENTRO DESTRA SI RIVEDRA’ IL PROSSIMO 13 FEBBRAIO PER LA SCELTA DEL CANDIDATO SINDACO

La delegazione del centrodestra ha ringraziato l’onorevole Angelo D’Agostino per il lavoro istruttorio svolto in questi giorni. Nel corso del tavolo politico, il Segretario provinciale di Forza Italia ha illustrato la possibilità e la disponibilità di quattro profili che potrebbero condividere il progetto politico della coalizione.
I vertici provinciali dei partiti procederanno, nelle prossime ore, a confrontarsi con le personalità individuate e a riferire gli esiti del dialogo al tavolo già convocato per venerdì 13 febbraio, alle ore 18.00, presso la sede del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Avellino.
È questo l’esito del tavolo di centrodestra svoltosi nel pomeriggio, al quale hanno partecipato, per Fratelli d’Italia, l’onorevole Gianfranco Rotondi, il consigliere regionale Ettore Zecchino e il presidente provinciale Ines Fruncillo; per Forza Italia il segretario provinciale e consigliere regionale Livio Petitto; per la Lega il commissario provinciale Luigi Barone e il vice commissario Sabino Morano; per Noi Moderati il commissario provinciale Antonella Pecchia; per l’Udc il segretario provinciale, avvocato Gennaro Romei; per la Democrazia Cristiana, insieme a Rotondi, l’onorevole Franco De Luca.
L’obiettivo condiviso resta quello di individuare una proposta credibile e rappresentativa in vista delle elezioni comunali, capace di rispondere alle esigenze della città di Avellino.