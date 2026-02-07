AVELLINO, COMUNALI 2026. IL CENTRO DESTRA SI RIVEDRA’ IL PROSSIMO 13 FEBBRAIO PER LA SCELTA DEL CANDIDATO SINDACO

La delegazione del centrodestra ha ringraziato l’onorevole Angelo D’Agostino per il lavoro istruttorio svolto in questi giorni. Nel corso del tavolo politico, il Segretario provinciale di Forza Italia ha illustrato la possibilità e la disponibilità di quattro profili che potrebbero condividere il progetto politico della coalizione.

È questo l’esito del tavolo di centrodestra svoltosi nel pomeriggio, al quale hanno partecipato, per Fratelli d’Italia, l’onorevole Gianfranco Rotondi, il consigliere regionale Ettore Zecchino e il presidente provinciale Ines Fruncillo; per Forza Italia il segretario provinciale e consigliere regionale Livio Petitto; per la Lega il commissario provinciale Luigi Barone e il vice commissario Sabino Morano; per Noi Moderati il commissario provinciale Antonella Pecchia; per l’Udc il segretario provinciale, avvocato Gennaro Romei; per la Democrazia Cristiana, insieme a Rotondi, l’onorevole Franco De Luca.