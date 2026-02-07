SALERNO, COMUNALI 2026. PRIMO VERTICE PROVINCIALE DEL CENTRO DESTRA: “AVANTI UNITI”

Oggi pomeriggio, nella sede della Federazione di Fratelli d’Italia a Salerno, si sono riuniti i vertici provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc per discutere delle elezioni comunali della prossima primavera.

Presenti: il commissario provinciale di FdI On. Imma Vietri, il segretario provinciale di FI On. Roberto Celano, il commissario regionale della Lega On. Giampiero Zinzi, il commissario provinciale di Noi Moderati Bruno D’Elia, il commissario provinciale dell’Udc Roberto Lambiase, il commissario provinciale della Democrazia Cristiana con Rotondi Gianfranco Ciccariello.

“Nel corso della riunione – si legge in una nota congiunta – è emersa con chiarezza la volontà comune di rafforzare un percorso politico unitario, coerente con l’azione del Governo nazionale e nettamente alternativo al centrosinistra o alle varie formule del cosiddetto ‘campo largo’. Un’impostazione condivisa che rappresenta la base su cui costruire le prossime scelte politiche e amministrative. In questa direzione, è stato deciso – su indicazione del tavolo regionale di coalizione – di proseguire il confronto politico e di dare impulso ai Coordinamenti cittadini delle forze politiche di individuare in tempi ristretti i migliori profili nei comuni che andranno al voto su cui il tavolo provinciale farà sintesi garantendo coesione, rappresentatività, credibilità e forza al progetto politico del centrodestra” conclude la nota.

