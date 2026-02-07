A BENEVENTO CLEMENTE MASTELLA, BOBO CRAXI ED ENZO MARAIO PER LA PIAZZA DEDICATA A BETTINO CRAXI

“Da socialisti orgogliosi, Bettino Craxi è dalla parte giusta della storia. In questi anni la figura del leader socialista, al netto degli errori commessi, ha ritrovato la centralità che merita. Grazie a chi ci ha lavorato e grazie all’impegno di storici, giornalisti, osservatori.” Lo scrive il Segretario Nazionale del Psi Enzo Maraio, che, a Benevento, insieme a Bobo Craxi ed al Sindaco Clemente Mastella ha partecipato alla cerimonia di intitolazione della Piazza a Bettino Craxi.

Noi, oggi, grati a Mastella che lancia un segnale chiaro: nella sinistra, nel centrosinistra, devono trovare spazio nuovi temi. Quelli di Craxi, il garantismo, l’europeismo. Centrali i temi della innovazione e della modernizzazione del Paese.

Era l’Italia di Sigonella, era l’Italia leale al patto atlantico e capace di ricordare agli Usa che le relazioni internazionali vivono sulle regole del diritto internazionale.

Per noi l’omaggio a Craxi non è nostalgia, è una direzione di marcia per il futuro, dei socialisti, della sinistra italiana. È un segnale per dare coraggio a chi di coraggio ne ha ancora poco.