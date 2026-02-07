A BAGNOLI LE SCRITTE CONTRO IL SINDACO DI NAPOLI GAETANO MANFREDI: LA SOLIDARIETA’ DELLA POLITICA

Le minacce comparse oggi sui muri di Bagnoli contro il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sono un atto vigliacco e codardo. Violenza e odio non possono avere asilo nella dialettica politica. A Gaetano la vicinanza umana e politica mia e del M5S. Siamo certi che queste intimidazioni gli daranno ancora più determinazione e forza per continuare il buon governo della città di Napoli”. Così il leader M5S, Giuseppe Conte.

È un gesto grave e inaccettabile, che colpisce non solo il primo cittadino di Napoli ma i principi di legalità e convivenza civile. Ogni forma di intimidazione va respinta con determinazione. Al sindaco Manfredi arrivi la mia piena vicinanza e solidarietà”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e capo dell’opposizione in Regione Campania.

Totale solidarietà, certo di interpretare il sentimento di tutti, al sindaco Gaetano Manfredi, presidente nazionale ANCI, per la vergognosa scritta comparsa a Bagnoli”. Lo dice Francesco MORRA, presidente Anci Campania.

“L’importante stagione avviata – aggiunge- non può essere messa in discussione da anonimi e da odiatori seriali”