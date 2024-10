CASO NEL M5S. BEPPE GRILLO REPLICA A GIUSEPPE CONTE: “E’ ORA DI RIPRENDERE LE NOSTRE BATTAGLIE”

“È arrivato il tempo di riprenderci tutto. Le nostre battaglie, i nostri sogni, quel futuro che ci aspetta”. E’ il messaggio che il fondatore del M5s, Beppe Grillo, rilancia sul suo blog annunciando di voler rilanciare ogni settimana un progetto, “un pezzo di quel futuro che porta un nome: 2050”, data inserita sul simbolo del Movimento nella foto che accompagna il post, per ricordare “di guardare avanti”. Grillo ricorda gli inizi del Movimento 5 Stelle: “Quello che partiva come un meteorite pronto a spazzare via tutto, a ribaltare i tavoli e a dare una sveglia alla politica come si deve. Un’armata di sognatori, ecologisti col turbo, guerrieri della giustizia sociale e difensori dei cittadini… poi, certo, strada facendo, siamo finiti in quel labirinto magico chiamato governo. Dove, se ti distrai un attimo, ti perdi nei corridoi, inciampi sui tappeti rossi e sbatti la testa contro i candelabri dorati. E così le nostre belle battaglie – quelle per l’ambiente, per i cittadini, per un mondo senza privilegi e con più giustizia – sono state ingoiate dal mostro burocratico”.

