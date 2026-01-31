CASO SALERNO, ELLY SCHLEIN: “PRIORITA’ E’ TENERE INSIEME COALIZIONE PROGRESSISTA, HO FIDUCIA NEL PD REGIONALE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Sulla situazione a Salerno dove si va verso la candidatura di Vincenzo De Luca a sindaco “ho fiducia nel lavoro del Partito regionale, è chiaro che per noi la priorità è sempre tenere insieme la coalizione progressista con cui abbiamo recentemente vinto le regionali e eletto il presidente Roberto Fico”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein giunta a Napoli per il convegno organizzato da “Energia Popolare” che fa capo a Stefano Bonaccini, commentando le dimissioni del sindaco attuale di Salerno Vincenzo Napoli e la possibile candidatura dell’ex governatore De Luca.

Related Posts

Gennaio 30, 2026

COMUNALI 2026. A NAPOLI LA PRIMA RIUNIONE DEI PARTITI DEL CENTRO DESTRA CAMPANO

Gennaio 30, 2026

AURELIO TOMMASETTI (LEGA): “IL CONGRESSO PROVINCIALE SI TERRA’ DOPO LE COMUNALI DI MAGGIO”

Gennaio 30, 2026

DE LUCA BACCHETTA FICO SUL SALARIO MINIMO: “SERVE UN CONFRONTO SERIO, BASTA PROPAGANDA”