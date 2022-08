CASTEL SAN GIORGIO. IL SINDACO PAOLA LANZARA E’ PRONTA ALLA CANDIDATURA CON IL PD

Paola Lanzara, Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, fa parte dell’elenco delle disponibilità ad una candidatura per le prossime elezioni politiche del 25 Settembre che, questo pomeriggio, è stato approvato dalla Direzione Provinciale di Salerno. Reduce dalla brillante campagna elettorale dello scorso giugno, Paola Lanzara, alla guida di una lista civica – Impegno Civico, proprio come quella del Ministro Di Maio – adesso potrebbe essere in campo anche alle prossime elezioni politiche sotto il simbolo del Partito Democratico.

