CASTELLABATE. DONI PER GLI ANZIANI E RACCOLTA BENI ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE

Questo Natale sarà diverso dal solito a causa della pandemia ma la solidarietà non si ferma, anzi moltiplica le sue attenzioni verso una forbice di cittadini che purtroppo si allarga sempre di più. Il Comune di Castellabate intende quindi, soprattutto quest’anno, dedicare alcune iniziative pensate per chi ha più bisogno con un concreto segnale di interessamento e vicinanza.

Tra le proposte a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali dell’Ente, la distribuzione dei pacchi dono alimentari in collaborazione con la Caritas interparrocchiale Beato Simeone e la consegna a domicilio del tradizionale panettone agli over ottantacinquenni con gli auguri dell’Amministrazione. Inoltre verrà effettuata una raccolta solidale di Natale, realizzata in sinergia con la Caritas e le comunità parrocchiali di Castellabate con la spontanea adesione dei commercianti e della cittadinanza, attraverso la quale si provvederà alla distribuzione di generi di prima necessità da destinare a soggetti che vivono un disagio economico.

«Nonostante le distanze imposte dal Covid-19 possiamo vivere la ricorrenza natalizia nello spirito comunitario più autentico», dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Elisabetta Martuscelli: «Stiamo mettendo in campo tutte le energie per rafforzare la rete di sostegno sociale nel nostro territorio così da superare questo momento buio».