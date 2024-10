CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI PENSA AD UNA NUOVA MAGGIORANZA SENZA IL PARTITO DEMOCRATICO

C’è un disegno politico abbastanza chiaro nella mente di Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni, prossimo alla scadenza del secondo mandato, seriamente intenzionato ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Regionali 2025. Servalli, infatti, starebbe sondando, anche in maniera abbastanza diretta, alcune forze politiche che oggi siedono tra i banchi dell’opposizione, per mettere in atto un vero e proprio ribaltone, eliminando il Partito Democratico dalla sua maggioranza, con la revoca di Vice Sindaco ed Assessori, puntando su di un governo civico, altamente tecnico, sostenuto da una ampia coalizione. Un’idea che Servalli vorrebbe trasformare in realtà prima della fine dell’anno o, comunque, in occasione dell’approvazione del bilancio di Previsione 2025. Dal centro destra ai civici, passando per l’area moderata: è questo l’obiettivo del primo cittadino di Cava de’ Tirreni che, in un modo o nell’altro, deve liberarsi del peso politico del Partito Democratico e, in modo particolare, dell’attuale Vice Sindaco Nunzio Senatore.

Share on: WhatsApp