CAVA DE’ TIRRENI. L’AMMINISTRAZIONE SERVALLI RIDUCE I COSTI PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

A partire da oggi, 1 aprile, entrano in vigore le nuove tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali che prevedono notevoli riduzioni.

A seguito del Bilancio consuntivo del 2020 dell’Ente, dal quale emerse un deficit strutturale, fu necessario adottare le misure richieste dalle norme vigenti anche in materia di tariffe applicate all’utilizzo delle strutture sportive comunali, e nel bilancio di previsione 2021 fu imprescindibile, per il riequilibrio economico, definire la copertura del 50 per cento dei costi a carico degli utilizzatori.

Con direttiva del Sindaco, l’Amministrazione comunale ha ridotto la percentuale a copertura dei costi, a carico degli utilizzatori, al 36 per cento ed ha contestualmente effettuato una approfondita revisione dei costi di gestione, riconducendo le tariffe delle palestre per la pratica sportiva delle associazioni, società ed altri enti, a 12 euro l’ora (112 euro/ora in caso di saggi).

Le tariffe per i campi sportivi periferici (Pregiato, Santa Lucia, San Pietro) per allenamenti ed incontri di calcio, vanno da 76,00 a 229,00 euro.

Le tariffe, invece, per lo stadio comunale “Simonetta Lamberti” per allenamenti e incontri di calcio, anche con l’utilizzo dell’impianto di illuminazione vanno da 441,00 a 6.313,00; per tornei e manifestazioni, 1.989,00 (senza illuminazione) 2.983,00 (con illuminazione).

Introdotta anche la tariffa per l’utilizzo della pista di atletica dello stadio comunale di 300,00 euro annuale per associazioni, società ed enti, e di 20 euro mensile per singolo atleta.

“Ci eravamo impegnati – afferma Il Sindaco Vincenzo Servalli – a trovare, nel più breve tempo possibile, una soluzione all’aumento delle tariffe scaturite dal deficit strutturale subito dall’Ente nel conto economico del 2020 e ribaltatosi sul bilancio di previsione del 2021. Avevamo due grossi impegni, i costi dei parcheggi che sono stati rimodulati, abbassati, prevedendo anche il pagamento frazionato, e quello delle tariffe degli impianti sportivi, che già in un primo momento avevamo ridotto e che oggi, la Giunta comunale, ha ulteriormente ribassato riportandole praticamente allo stato precedente. La condizione economico finanziaria del Comune, così come quella di tantissimi altri Enti in tutta Italia, ha subito colpi pesanti anche dai due anni di pandemia con economie praticamente bloccate, ora stiamo lavorando per rimettere i nostri conti in equilibrio, senza gravare sui cittadini, ed in maniera stabile per i prossimi anni”.

