CELANO E ZUOTTOLO FANNO IL PIENONE A SARNO CON IL MINISTRO BERNINI E MARTUSCIELLO

Grande partecipazione ed interesse, a Sarno, nella serata di ieri, all’interno della sede dell’azienda del noto imprenditore Pappacena, Presidente della locale squadra di calcio, per l’iniziativa elettorale, organizzata dai candidati al Consiglio Regionale per Forza Italia Roberto Celano e Carmela Zuottolo. All’appuntamento presente anche il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, accompagnata dal Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello.

“Una folla straripante,” sottolinea Roberto Celano, ” un entusiasmo straordinario e tanta partecipazione: segnali concreti di un progetto che cresce e si rafforza ogni giorno. Un ringraziamento sincero al Presidente Pappacena per l’accoglienza e l’organizzazione. Un evento ricco di energia e passione, che conferma la forza di una squadra unita e pronta a scrivere Un’ALTRA STORIA per la #Campania”