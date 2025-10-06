CENTRO DESTRA, ANCORA UN RINVIO PER IL CANDIDATO. TAJANI: “CIRIELLI ? SI VEDRA'”

Ancora un rinvio per la decisione del centro destra sul nome del candidato Presidente per la Campania. All’appello, al momento, mancano anche i nomi di Puglia e di Veneto che, a quanto si apprende, dovrebbero essere ufficializzati entro la giornata di mercoledi’. Sul tavolo c’era e resta il nome del Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli sul quale, nella serata di ieri, sono arrivate anche le parole del Coordinatore Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

Edmondo CIRIELLI candidato del centrodestra in Campania? “Si vedrà”. Lo ha detto Antonio Tajani parlando a La7 dopo la vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria. “Che Fi cresca è un bene per tutto il centrodestra, ci dobbiamo

allargare al centro, a destra ci sono Fdi e Lega, noi siamo stabilmente la seconda forza politica del centrodestra”, ha aggiunto. Alla domanda se nell’eventualità di CIRIELLI candidato, il suo sostituto al ministero dovrebbe essere un esponente di Fi, Tajani ha risposto: “Non è una lottizzazione, non è una spartizione o una questione di poltrone ma di contenuti. Faremo in modo che i nostri contenuti siano determinanti nella politica di governo. Non mi interessano le poltrone ma le politiche”.