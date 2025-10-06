BARONISSI. ELETTO NUOVO FORUM GIOVANI, ESTER SAPERE: “LUOGO DI CRESCITA E PARTECIPAZIONE”

È stato eletto il nuovo Presidente del Forum dei Giovani di Baronissi. A guidare l’organismo di partecipazione giovanile sarà Alfonso Attanasio, giovane appassionato e sempre attivo nella vita della comunità.

Completano il nuovo direttivo:

•Alfonso Attanasio, Coordinatore

•Fabiana De Simone, Vice Coordinatore

•Michelle Penna, Segretario

•Michele D’Arco, Tesoriere

A loro vanno i migliori auguri di buon lavoro per un mandato all’insegna del dialogo, della partecipazione e della crescita dei giovani del territorio.

Il ringraziamento. Un sentito grazie a Luigi Vitale, Presidente uscente, e a tutto il direttivo per l’eccellente attività svolta in questi anni: sotto la loro guida, il Forum ha rafforzato la collaborazione con l’Amministrazione, promosso iniziative significative ed è diventato un punto di riferimento per tanti giovani di Baronissi.

“Il Forum” sottolinea Ester Sapere, Consigliera Delegata alle Politiche Giovanili ” rappresenta un luogo fondamentale di partecipazione, confronto e crescita per i giovani della nostra città. Continuerò a sostenerlo con convinzione, insieme a tutte le realtà che, con impegno e passione, valorizzano la partecipazione e le energie positive delle nuove generazioni.”