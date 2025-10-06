FRANCO MARI (AVS): “IN VISITA CPR DI POTENZA, UN NON CARCERE CHE E’ PEGGIO DI UN CARCERE”

“Sono appena uscito dalla mia terza visita al CPR di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. Un non carcere che è peggio di un carcere. Un posto maledetto, dove si è appena finito di soffrire per il caldo e ora si comincia a soffrire per il freddo. Un inferno che serve solo per far dire a questo Governo che nel nostro Paese i migranti devono rispettare le nostre regole. Ma certe volte sono proprio le regole che non funzionano.”

Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

La stragrande maggioranza delle persone che sono recluse in questo CPR avevano un regolare contratto di lavoro, sono in Italia da molti anni, parlano benissimo l’italiano ed erano regolarmente in Italia, ma sono stati mandati qui proprio quando hanno provato a rinnovare il permesso di soggiorno scaduto.

Praticamente sono in carcere per un uso cattivo e distorto di regole che sembrano fatte apposta contro di loro. Uno schifo.