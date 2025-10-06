I GIOVANI DELLA CAMPANIA ALLA LEOPOLDA 2025 ED ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE MERITARE L’EUROPA

Sono 50 i giovani di Italia Viva provenienti dalla Campania a partecipare alla Scuola di Formazione “Meritare l’Europa” e agli eventi della Leopolda, guidati dal responsabile giovani regionale Paolo Scialdone.

La presenza numerosa e qualificata testimonia la coesione e la struttura dei giovani campani, che, pur in assenza di una struttura giovanile formalmente costituita, si dimostra organizzato, motivato e pronto a dare il proprio contributo al progetto politico regionale e nazionale.
In vista delle prossime elezioni regionali, i giovani di Italia Viva Campania si pongono come una risorsa attiva e competente all’interno della coalizione, portando proposte concrete e orientate ai bisogni reali dei cittadini, con particolare attenzione a temi centrali quali sicurezza, lavoro, cultura e sanità.

