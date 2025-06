CENTRO DESTRA FERMO AL PALO A POCO PIU’ DI 4 MESI DALLE ELEZIONI REGIONALI IN CAMPANIA

E’ tutto fermo. Nel centro destra campano non si muove foglia, in attesa che, al termine della tornata referendaria, a Roma, venga convocato un tavolo nazionale della coalizione per iniziare a discutere delle scelte delle candidature per le prossime elezioni regionali. Referendum, ballottaggi e poi al via con le trattative per la definizione di alleanze e candidature per quelle che per il Centro Destra saranno le ultime elezioni intermedie prima dell’appuntamento con le Politiche del 2027.

E questo vuol dire che le candidature saranno ponderate con grande attenzione, perchè, Veneto a parte, il centro destra rischia grosso alle prossime regionali, con il centro sinistra che è uscente in Puglia, Campania, Toscana e punta a riconquistare le Marche, dopo 5 anni di governo Fratelli d’Italia.