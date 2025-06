CONSORZIO BONIFICA SARNO. IL PRESIDENTE D’ANGELO: “NUOVA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE”

Il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno intensifica il suo impegno nel presidio del territorio con un approccio multidisciplinare che unisce manutenzione, progettazione e monitoraggio ambientale. Le opere in fase di progettazione puntano a migliorare la sicurezza idraulica e ambientale in un’area fragile come quella del comprensorio, con soluzioni sostenibili e ad alta efficienza tecnica.

«Il nostro ruolo oggi è fortemente evoluto – dichiara il Presidente del Consorzio Mario Rosario D’Angelo –. Non siamo più solo soggetti manutentori, ma attori protagonisti nella pianificazione e realizzazione di interventi ad alto valore ambientale. Stiamo investendo su soluzioni tecniche avanzate, progettate per garantire un equilibrio tra sicurezza idraulica, tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile. A breve convocheremo una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio i progetti in corso e quelli in fase di attuazione, affinché la cittadinanza possa comprendere appieno l’impatto positivo del nostro operato».

Obiettivi ambientali e benefici concreti per i cittadini

Le nuove opere contribuiranno in modo significativo alla riduzione di allagamenti e frane, al ripristino di aree degradate e alla tutela della biodiversità. Particolare attenzione sarà data anche al miglioramento della qualità delle acque e alla valorizzazione del paesaggio. In un contesto urbanizzato e idrologicamente vulnerabile come quello del Comprensorio Sarno, questi progetti rappresentano un investimento strutturale per la prevenzione e la resilienza climatica. L’azione del Consorzio dimostra come un ente pubblico possa trasformarsi in motore di innovazione e garanzia di tutela ambientale.