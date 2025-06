BARONISSI. ESTER SAPERE: “GIORNATA DELL’ARTE PER INVESTIRE SUI NOSTRI GIOVANI”

Un’intera giornata dedicata all’arte, alla creatività giovanile e alla partecipazione attiva: giovedì 5 giugno, a partire dalle ore 10:00, Via Don Minzoni ospiterà la Giornata dell’Arte 2025, un evento realizzato in collaborazione tra il Forum dei Giovani di Baronissi e il Comune di Baronissi.

Musica, pittura, teatro, danza, fotografia e installazioni artistiche: le strade della città si animeranno con le performance degli studenti e dei giovani artisti del territorio, in un’atmosfera di condivisione e ispirazione.

“Investire nei giovani significa investire nel futuro della nostra comunità. La Giornata dell’Arte è uno spazio di espressione libera, creativa e partecipata, pensato per valorizzare i talenti del nostro territorio e dare voce alle nuove generazioni” – ha dichiarato Ester Sapere, consigliera comunale delegata alle Politiche Giovanili.

“Come delegata, ho voluto fortemente sostenere questo evento, che rappresenta un’occasione concreta per mettere al centro i giovani e le loro passioni”, ha aggiunto.

La manifestazione vede la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto Margherita Hack, che con entusiasmo e impegno contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa.

“Sono loro il cuore pulsante di questa giornata – ha sottolineato Sapere – capaci di trasformare l’arte in un linguaggio condiviso che unisce e ispira. Ringrazio profondamente tutti gli studenti per la loro energia e il loro talento”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Forum dei Giovani di Baronissi, con il suo Presidente Luigi Vitale, per il costante lavoro di promozione culturale e sociale sul territorio.

“Un grazie sincero alla Sindaca, da cui ho ereditato questa importante delega – ha proseguito la consigliera – un impegno che lei stessa ha portato avanti con passione prima di diventare Sindaca, e a tutti i colleghi dell’Amministrazione per il supporto e la collaborazione”.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà la presenza dell’ospite d’onore Yung Snapp, produttore e rapper tra i protagonisti della nuova scena urban napoletana, che porterà la sua energia sul palco di Baronissi.

L’evento è a ingresso libero.

???? Appuntamento giovedì 5 giugno dalle ore 10:00 in Via Don Minzoni.

Una giornata per celebrare l’arte, i giovani e la bellezza della partecipazione.