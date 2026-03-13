CENTRO DESTRA, TENSIONE A NAPOLI. MARTUSCIELLO (FI) STOPPA SANGIULIANO: IL CAPO DELL’OPPOSIZIONE E’ PELLICCIA

“Il capo dell’opposizione in consiglio regionale deve essere chi ha ricevuto più voti. Servono criteri meritocratici, altrimenti questa figura non ha alcun senso”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Nel centrodestra il candidato più votato è Massimo Pelliccia con circa 17 mila preferenze, seguito da Ira Fele con circa 15 mila voti. Sono dati chiari, che rappresentano un consenso reale espresso dagli elettori”, spiega. “Il capo dell’opposizione deve essere riconosciuto prima di tutto dai cittadini. È il voto popolare che dà legittimazione politica a quel ruolo – conclude – Partire da questo criterio significa dare un senso a quella figura ed evitare logiche di palazzo”

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